(foto: Divulgação)

Os gastos desmedidos de Johnny Depp o deixaram à beira da ruína, de acordo com uma demanda apresentada nesta terça-feira (31) pela empresa que administrava as finanças do ator.

Durante quase 20 anos, o ator de 53 anos gastou a quantia US$ 2 milhões por mês, de acordo com a empresa The Management Group (TMG), que apresentou uma ação contra Depp em Los Angeles por uma dívida que não foi paga

De acordo com a queixa, o astro de "Piratas do Caribe" pagou US$ 75 milhões por 14 propriedades, incluindo um castelo francês em uma área de 18 hectares, ilhas nas Bahamas, várias casas em Hollywood, penthouses e lofts no centro de Los Angeles e uma fazenda para criar cavalos em Kentucky.



Desde 2000, Depp também gastou US$ 18 milhões em um iate, comprou 45 carros de luxo e desembolsou quase 700 mil por mês em vinhos, aviões privados e com um séquito de 40 pessoas, afirma a ação judicial.

A TMG, com sede em Beverly Hillas, afirma que Depp comprou mais de 200 obras de arte, que incluem peças de Warhol e Klimt entre outros grandes nomes, 70 guitarras de colecionadores e uma memorabilia de Hollywood tão extensa que está guardada em 12 locais.



Briga judicial

Depp entrou na justiça em 13 de janeiro acusando a TMG de má gestão de suas finanças, com empréstimos sem a sua autorização e ocultação de seus problemas financeiros. "Durante 17 anos, The Management Group fez todo o possível para proteger o ator de si mesmo", afirmou o advogado da empresa, Michael Kump.



"De fato, quando o banco de Depp exigiu o pagamento de um empréstimo milionário e Depp não tinha o dinheiro, a empresa emprestou para que evitasse uma crise financeira humilhante", completou.



A TMG afirma que advertiu Depp em várias ocasiões sobre os gastos "licenciosos", mas que o ator se limitava a criticar os administradores, aumentando os gastos e exigindo que encontrassem uma maneira de solucionar os problemas.

A empresa, dispensada por Depp ano passado, afirma que o ator deve US$ 4,2 milhões, o que a levou a embargar os bens do astro."O único motivo pelo qual Depp apresentou sua demanda foi para interferir nos esforços da TMG de cobrar a dívida", diz a empresa.



Depp e a atriz Amber Heard, de 30 anos, chegaram a um acordo para encerrar o casamento de 18 meses, segundo o qual o ator se comprometeu a pagar US$ 7 milhões.