Ceasa do Paraná tem aumento de 6,1% na comercialização

(foto: Divulgação Ceasa Paraná)

A Ceasa Paraná movimentou no último ano 1,16 milhão de toneladas de hortigranjeiros, por meio das suas cinco unidades no Estado – Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Segundo a Divisão Técnica e Econômica (Ditec), da Ceasa Paraná, esse volume é 6,1% superior ao comercializado pelas unidades em 2015.

Para Natalino Avance de Souza, diretor-presidente da Ceasa Paraná, o crescimento do volume de comercialização de 2016 é significativo diante ao período econômico com os indicadores negativos no país. “As ações que estão sendo realizadas, em conjunto com os produtores e permissionários atacadistas que atuam nas nossas unidades, apresentaram bons resultados”, afirma.

As orientações, por exemplo, sobre as boas práticas de comercialização, tanto na armazenagem como na distribuição dos produtos, valorizam ainda mais esse importante setor da economia. “E em se tratando de hortigranjeiros, esses cuidados devem ser redobrados para que evitemos desperdício de alimentos”, diz o presidente da Ceasa.

Outros trabalhos de melhorias da infraestrutura das Ceasas do Paraná também estão sendo feitos em todos os cinco mercados da empresa no Estado. “São obras de reformas de pisos e das instalações, assim como de estudos e projetos para viabilizar e valorizar novos espaços para a comercialização”, explica Natalino. Entre os novos espaços estão os 1.920 metros quadrados de área do Mercado de Flores, e dos 586 metros quadrados de área do Mercado de Orgânicos, ambos no Pavilhão J da unidade em Curitiba.

A retomada das obras das alças de acesso à trincheira da Ceasa, por parte da Prefeitura de Curitiba, também deverão melhorar as condições de trânsito na região. “Além de agilizarmos o tráfego no local, ganhamos também mais segurança pois além da pavimentação das alças de acesso, teremos um novo muro de contenção, novas iluminações, calçadas e rampas na entrada da unidade”, diz Natalino. Estas obras deverão ser concluídas num prazo de até 300 dias.

VOLUMES - Três das cinco Ceasas do Paraná apresentaram aumento em suas comercializações em relação a 2015. A Ceasa de Curitiba movimentou 681,7 mil toneladas de hortigranjeiros, 6,7% a mais que o ano anterior.

A Ceasa de Maringá movimentou 125,5 mil toneladas de hortigranjeiros 4,7%. A de Londrina comercializou 81,7 mil toneladas de produtos, 18,5%. Já as de Foz do Iguaçu e Cascavel tiveram fluxos estáveis se comparadas ao ano anterior.

A unidade de Foz do Iguaçu teve uma movimentação de 73,2 mil toneladas de hortigranjeiros, 2,4% inferior que o período anterior. A unidade de Cascavel comercializou 54,5 mil toneladas 1,1% a menos que o ano anterior.