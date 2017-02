Sorteio do relator da Lava Jato deve acontecer amanhã

LETÍCIA CASADO, REYNALDO TUROLLO JR. E VALDO CRUZ BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O sorteio da relatoria da Operação Lava Jato deve ficar para quinta-feira (2). A ministra Cármen Lúcia, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), vai consultar na tarde desta quarta (1º) todos os ministros sobre o pedido de mudança feito pelo ministro Edson Fachin, que se dispôs a mudar da Primeira para a Segunda Turma, que julga os casos da Operação Lava Jato na corte. Então relator da Lava Jato, Teori pautava na Segunda Turma os casos que chegavam ao Supremo relativos à operação, como, por exemplo, recebimento de denúncia contra senador ou deputado federal. Fachin oficializou o pedido para mudar de Turma nesta manhã, quando os ministros começaram a retomar as atividades do Supremo. Cármen Lúcia deve sortear a relatoria do processo entre a Segunda Turma do tribunal. Ao escolhido caberá retirar ou não o sigilo dos depoimentos dos 77 executivos e ex-executivos da empreiteira que fecharam acordo de colaboração. A eventual retirada do sigilo gera apreensão no Planalto e Congresso Nacional pelo teor considerado explosivo diante da citação de vários políticos. Já fazem parte da Segunda Turma os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.