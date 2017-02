'Eu ficava dez horas no banho', afirma atriz sobre ter transtorno obsessivo compulsivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Luciana Vendramini participou, na noite desta terça (31), do "Luciana by Night" (RedeTV!) apresentado por Luciana Gimenez. Na entrevista, a ex-paquita do "Xou da Xuxa" revelou detalhes sobre seu TOC (Transtorno Obsessivo-Compulsivo), doença que desenvolveu aos 26 anos -atualmente ela está com 46 e se diz curada. "Fiquei com medo de ficar estigmatizada se falasse sobre esse assunto. As pessoas são muito preconceituosas com essas doenças invisíveis", disse. Vendramini descreveu seu primeiro surto de TOC: "Eu estava andando de bicicleta na Lagoa [Rodrigo de Freitas, no Rio], parei e senti um medo terrível, incontrolável, e pensei que fosse pânico. Mas eu tinha um comando, era refém de uma voz que dizia 'só vou sair daqui depois de passarem três pessoas vestindo camiseta amarela'. Logo em seguida vieram as outras manias. ​É uma tortura porque é uma doença sem lógica". A atriz relatou que chegou a ficar 26 horas embaixo de um fio de alta-tensão e contou que seus banhos eram longos: "Eu ficava dez horas no banho. Era um ritual de limpeza e você perde a noção de quanto tempo passou". Além de uma pequena participação na novela "Escrava Mãe" (Record), seu último trabalho na TV foi em "Amor e Revolução" (SBT).