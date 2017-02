Secretaria de saúde garante que hospital municipal não vai fechar

(foto: Carlos Poly/SMCS)

A Secretaria Municipal de Saúde de Araucária esclarece a população sobre os boatos que estão circulando na cidade sobre um possível fechamento do Hospital Municipal de Araucária (HMA). Em reunião ontem (31), na sede do Conselho Municipal de Saúde (Comusar), o secretário Municipal de Saúde Carlos Alberto de Andrade e o procurador-geral do município, Simon Gustavo Caldas de Quadros, falaram sobre questões importantes referentes à rede de saúde municipal.

Em primeiro lugar, foi garantido que o HMA não será fechado. Outra questão é que a Prefeitura propôs ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), que a partir de fevereiro haja a gestão compartilhada do Hospital, com o intuito de gerenciar melhor a capacidade de atendimentos realizados. Na mesma linha a Prefeitura espera a resposta do instituto sobre uma possível adaptação do plano de trabalho para o HMA, de maneira que a cidade consiga atender o maior número de demandas de atendimento e que isso esteja compatível com o orçamento disponível do município.

"A rede de saúde está sendo formatada para os usuários do SUS: com transparência, compromisso e comprometimento de todos. A Secretaria Municipal de Saúde está de portas abertas para tirar dúvidas. Temos que tratar o assunto com responsabilidade”, comentou o secretário, que ressaltou que as alternativas estudadas para o município serão amplamente divulgadas.

Todas as decisões serão embasadas em critérios técnicos, jurídicos e financeiros. De acordo com a SMSA, as alterações previstas deverão gerar um resultado positivo para a população em um curto espaço de tempo. A população não deve se preocupar porque não ficará desassistida e todas as mudanças que estão sendo estudadas são para melhorar o atendimento e facilitar o acesso dos usuários aos serviços.

Histórico

A nova gestão recebeu a Secretaria de Saúde com um passivo muito grande da gestão anterior. Desde maio os repasses para o pagamento do instituto que administram o hospital estavam sendo feitos com atraso e de outubro a dezembro não tinham sido pagos. Outro problema é que no ano passado não foi feita previsão orçamentária suficiente para que a dívida fosse liquidada nesse ano e o serviço fosse mantido nos mesmos moldes. Na tentativa de resolver a situação, a nova administração municipal chamou os representantes do INDSH para buscar uma solução e resolver o impasse. Na tratativa, além de questões financeiras, foram citadas também a necessidade de manter um serviço com qualidade e do cumprimento integral das demandas contratadas.