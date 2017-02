Braço direito de Teori na Lava Jato, juiz Márcio Schiefler deixa o STF

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O juiz Márcio Schiefler, auxiliar do ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo no último dia 19, confirmou sua saída do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quarta-feira (1º).

O desligamento de Schiefler se dá antes da definição do novo relator da Operação Lava Jato. Ele poderia ser realocado para trabalhar com o novo relator da operação. A expectativa é que a escolha do novo relator se dê ainda nesta quarta (1), por sorteio eletrônico no sistema do STF.

Na noite de terça (31), Schiefler enviou mensagem por Whatsapp a diversos amigos que trabalham no tribunal para informar que a ministra Cármen Lúcia havia aceitado seu pedido de desligamento. Na mensagem, o juiz diz que decide sair do Supremo ao fim do recesso do Judiciário, ainda sob comando da presidente Cármen Lúcia. Ele agradece o apoio dos colegas e diz que respeita o sistema. Ele vai voltar para Santa Catarina, onde fez carreira.

Considerado o "braço direito" de Teori na Operação Lava Jato, Schiefler foi designado para o gabinete do ministro em 2014 e acompanhou os processos da operação desde o início —a primeira lista de parlamentares citados pelos delatores chegou ao STF em março de 2015.

Discreto e avesso a publicidade, o juiz é definido por colegas como com perfil semelhante ao de seu superior.

MUDANÇAS

Ele não é o único integrante do gabinete de Teori que deve deixar o tribunal depois da morte do ministro. O gabinete tem cerca de 50 funcionários, entre concursados e cargos de confiança –um dos quais ocupado por Schiefler.

Os servidores concursados devem permanecer no STF e trabalhar junto com o novo ministro que será designado pelo presidente Michel Temer para a vaga de Teori.