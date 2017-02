Republicanos mudam regra do Senado e validam nomes para Tesouro e Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão de Finanças do Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (1º) as indicações do presidente Donald Trump para chefiar os departamentos de Tesouro e Saúde. Os senadores democratas vinham boicotando a votação e não compareceram à sessão desta quarta. Diante do bloqueio da oposição, os republicanos alteraram as regras da comissão e deram prosseguimento à votação. Com isso, as indicações de Steve Mnuchin para secretário do Tesouro e de Tom Price para secretário da Saúde seguem para o plenário do Senado, onde o Partido Republicano controla a maioria dos assentos. Acusações de conflitos de interesse foram usadas pelos democratas como justificativa para bloquear a votação. Price é acusado de omitir durante a sabatina no Senado que recebeu desconto para comprar ações de uma companhia biomédica. No caso de Mnuchin, a suspeita é sobre a forma como seu banco, o OneWest, lidava com o despejo de pessoas que não pagavam suas hipotecas. Os dois secretários são rejeitados pela proximidade da relação de seus negócios com a função pública que vão exercer. Mnuchin é banqueiro e Price tem ações em planos de saúde -os mais beneficiados se Trump derrubar a reforma da saúde de Obama. Trump reclamou da protelação dos adversários. "Eles deveriam se envergonhar! Não me admira que Washington não funcione", disse, no Twitter.