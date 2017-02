Protesto de professores marca o 1ºdia de trabalho da Assembleia Legislativa

Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

01/02/17

Professores protestam em frente à Assembleia Legislativa do Paraná (foto: Franklin Freitas)

Protestos de professores da rede estadual de ensino marca o primeiro dia de trabalho da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) . Na manhã desta quarta-feira, 1º, eles realizaram uma manifestação em frente à Casa Legislativa na Praça Nossa Senhora de Salete. Eles protestam contra a resolução do governador Beto Richa (PSDB) que provocou mudanças no sistema de distribuição de aulas e também alterou o pagamento da hora atividade.

