Prefeitura planeja facilitar realização de festas populares

(foto: SMCS)

Nesta quarta-feira (1), o prefeito Rafael Greca recebeu o convite para a tradicional Festa da Uva de Santa felicidade, que chega a 59ª edição de 10 a 12 de janeiro. O prefeito também recebeu o convite da Paróquia de São José e Santa Felicidade para a missa em louvor a São Brás, nesta sexta-feira (3).

O prefeito afirmou que pretende facilitar a realização das festas tradicionais comunitárias. “As festas populares não podem passar por tanta burocracia para serem feitas. É preciso diferenciar eventos comerciais das festas comunitárias, que são importantes para o calendário cultural de Curitiba”, disse Greca.

As festas são celebradas no Bosque São Cristóvão, que pertence à Paróquia de Santa Felicidade. No primeiro mandato de Greca como prefeito, o espaço passou por uma revitalização, tornando-se um local de referência para as festas, sobretudo para a cultura italiana. “Essas são duas festas de identidade cultural italiana veneziana e fazem parte da construção da história da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

A administradora da Regional de Santa Felicidade, Simone das Chagas Lima, crê que manifestações das comunidades vão prosperar com apoio da Prefeitura. “O nosso prefeito conhece muito bem a cidade e é entusiasta das festas populares”, disse Simone. O padre Cláudio Ambrózio, pároco de Santa Felicidade, afirmou que conhece o carinho de Greca pelo bosque e pela história da cidade. “Fico feliz que o prefeito valoriza as culturas e que separa as comemorações típicas da cidade dos eventos comerciais”, disse.

Também participaram os vereadores Mauro Ignácio e Maria Manfron e José Casagrande, da Comissão Organizadora da Festa da Uva.

Festa da Uva

A Festa da Uva acontece há 59 anos ininterruptos e é uma das mais tradicionais da cidade. A edição deste ano acontece de 10 a 12 de fevereiro, no Bosque São Cristóvão.

Entre as atrações estão os pratos típicos preparados pela comunidade, apresentações folclóricas diversas. A festa também terá show de música sertaneja.

O ingresso é R$ 5,00 e a festa ocorrerá das 9h às 19h. A cozinha principal funciona de 11h30 às 16h e das 18h às 22h30.