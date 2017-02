Contra protestos, Assembleia mantém portões fechados no 1º dia

(foto: Franklin Freitas)

No primeiro dia de trabalho após o recesso parlamentar de final de ano, a Assembleia Legislativa manteve hoje os portões fechados para evitar a entrada de professores que pretendiam aproveitar a sessão para protestar contra as medidas do governo do Estado de redução da hora-atividade e mudanças nas regras para distribuição de aulas extras. O presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSDB), alegou que tomou a decisão de barrar a entrada dos manifestantes por se tratar de “um dia de festa”.

