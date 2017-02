Camisa talismã de G. Jesus fica sem herdeiro no Palmeiras

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor do Palmeiras acostumou-se a carregar nas costas um número peculiar para o futebol. Desde 2015, Gabriel Jesus alcançou o posto de xodó e tornou o número 33 popular entre os palestrinos. Com o atacante no Manchester City, nenhum outro atleta do elenco se dispôs a carregar a identificação do último xodó palmeirense. Gabriel Jesus vestiu o número 33 graças a uma sugestão da assessoria de imprensa palmeirense. Com ele, cresceu dentro do departamento profissional e deixou o clube com dois títulos: Copa do Brasil 2015 e Campeonato Brasileiro 2016. Resta apenas a apresentação de Alejandro Guerra para o Palmeiras fechar devidamente o grupo de novos atletas. O meio-campista venezuelano optou por vestir a camisa 18, mesmo número utilizado na campanha vitoriosa da Copa Libertadores do ano passado pelo Atlético Nacional-COL. Dos novos reforços, Felipe Melo é quem mais se aproxima do ’legado’ deixado por Gabriel Jesus. O volante, principal estrela palmeirense para a temporada, usará o 30 em 2017 tanto no Campeonato Paulista quanto na Copa Libertadores (a competição sul-americana limita os jogadores até o número 30). Contratado para a vaga de Gabriel Jesus, por se assemelhar a algumas características da revelação palmeirense vendida por mais de R$ 110 milhões ao Manchester City, Willian usará o número 29 pelo clube de Palestra Itália. Nenhum outro atleta presente no elenco pediu a camisa 33, que permanece como única pela trajetória meteórica de Gabriel Jesus. De revelado pelo clube, o atacante se tornou destaque na conquista do Campeonato Brasileiro e acabou negociado com a equipe comandada por Pep Guardiola. Dos remanescentes da conquista nacional no ano passado, poucos optaram pela troca de números: Moisés foi presenteado com a 10; Jean, definitivamente lateral-direito, usará a 2; Alecsandro se tornou o camisa 9 e Erik vestirá a 14 nesta temporada. O Palmeiras também modificou a numeração dos goleiros com exceção a Fernando Prass, que segue com a 1. Jailson (14), Vinicius Silvestre (42) e Daniel Fuzato (51) carregarão os anos de três acontecimentos importantes do clube: fundação, Arrancada Heroica e Copa Rio, respectivamente. Confira os números dos novos contratados do Palmeiras: Fabiano (22) Antônio Carlos (25) Felipe Melo (30) Michel Bastos (15) Alejandro Guerra (18) Raphael Veiga (20) Hyoran (28) Keno (27) Willian (29)