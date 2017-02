Em resposta a Vampeta, SP faz promoção para estreia de Ceni no Morumbi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo deu a resposta para Vampeta e fez uma promoção de ingressos para a primeira partida de Rogério Ceni como técnico no Morumbi, que será no dia 12 de fevereiro, às 17h, contra a Ponte Preta, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Os bilhetes para arquibancada vão custar de R$ 20 a R$ 30. Segundo o clube, esse é o "preço justo". A pré-venda dos ingressos para os sócios-torcedores começou nesta quarta-feira (1º). A expectativa é de casa cheia, com mais de 60 mil torcedores presentes no estádio. A estreia oficial, porém, será neste domingo, na Arena Barueri, contra o Audax. No caso, como o mando de jogo é da equipe de Osasco, o presidente do clube adversário, o ex-jogador Vampeta, colocou os ingressos mais baratos para vender por R$ 100. Tal posição do ex-jogador corintiano irritou os torcedores. Até mesmo um boicote dos são-paulinos foi feito com a intenção de que nenhum torcedor prestigie a equipe no jogo deste domingo.