Prefeitura oferta 460 vagas de estágio nas áreas de Pedagogia e Psicologia

(foto: Divulgação)

Fevereiro começa com boa notícia para estudantes de Pedagogia e Psicologia. A Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal da Educação e do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), oferta 460 vagas de estágio em escolas de diferentes regionais da cidade. As inscrições podem ser feitas de 2 a 10 de fevereiro.

Os estagiários vão atuar no apoio aos estudantes em processo de inclusão. Eles irão acompanhar de perto, individualmente, em sala de aula, estudantes que precisam de apoio nas atividades pedagógicas. Os estagiário vão ajudar o professor regente na locomoção, durante a alimentação e nas atividades de higiene dos estudantes em escolas de ensino regular.

“É uma oportunidade de confrontar a teoria estudada na universidade com a situação real da sala de aula. Quem quer seguir nas carreiras da educação vai trabalhar com alguma dimensão da inclusão”, afirma a secretária da Educação, Maria Silvia Bacila. Ela informa ainda que todos os estagiários selecionados participarão de curso de formação em fevereiro.

Como fazer

Os interessados devem fazer o cadastro pelo site www.imap.curitiba.pr.gov.br, clicando em ‘estágio’.

Depois, ir até a Avenida João Gualberto, 623, 7º andar, torre C, sala 707, de 2 a 10 de fevereiro. O atendimento será feito sem agendamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.

Os telefones para informação são: 3350-9570, 3350-9545, 3350-9544 e 3350-9591.

As atividades começam em fevereiro e o contrato vai até dezembro. A bolsa auxílio é de R$ 663,52 mensais, mais o vale transporte.

Orientação

A modalidade ofertada pela Prefeitura é para estágio não obrigatório. Mas algumas instituições de ensino aceitam as atividades como horas necessárias na conclusão da graduação. A orientação é para que o candidato se informe junto à direção do curso.