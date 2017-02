SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs do cantor Nick Jonas finalmente poderão ver o cantor interpretando um lutador gay de MMA na série "Kingdom - Até o Último Round". A trama, que já teve duas temporadas exibidas nos Estados Unidos, estreia neste domingo (5), às 21h30, no canal pago Mais Globosat.

O ator e cantor vive Nate Kulina, filho mais novo do dono de uma academia decadente de MMA. Por ter um DNA de lutador, ele sofrerá pressão para continuar defendendo o nome da família no octógono. Nate guarda um segredo sobre sua sexualidade que poderá mudar o rumo de sua carreira. No primeiro episódio, Nick Jonas contracena com o lutador de UFC Cub Swanson.