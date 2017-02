Rafael Greca descarta possibilidade de tarifa técnica a R$ 4,57

Redação Bem Paraná com informações da Rádio CBN Curitiba

As empresas ônibus de Curitiba divulgaram nesta semana um estudo técnico que aponta o valor da tarifa técnica de ônibus ideal acima de R$ 4,57. O valor atual está em R$ 3,66. A tarifa técnica é o dinheiro repassado pela Urbs -Companhia de Urbanização que administra o Sistema Integrado de Transporte (RIT) às empresas. A definição do valor acontece normalmente em fevereiro, junto com a data base dos motoristas e cobradores.

Porém o atual prefeito Rafael Greca, em entrevista à radio CBN Curitiba, descartou essa possibilidade e disse que esse valor sequer está em estudo. Apesar disso, admitiu que haverá aumento na tarifa ainda neste mês. Ouça e entrevista.