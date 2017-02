Após um hiato de quase 20 anos, o “5 X Comédia”, uma das grandes sensações do teatro brasileiro da década de 90 – concebido por Sylvia Gardenberg, produzido pela Dueto e visto por mais de 450 mil espectadores –, está de volta. Após temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e em Brasília, a nova montagem, dirigida por Monique Gardenberg e Hamilton Vaz Pereira, desembarca no Teatro Guairinha, em Curitiba, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, com cinco esquetes escritos e interpretados por alguns dos mais incensados nomes do humor e da nova dramaturgia contemporâneos.

Nesta versão do século XXI, Bruno Mazzeo, Debora Lamm, Fabiula Nascimento, Lucio Mauro Filho e Thalita Carauta têm a incumbência de dar vida aos personagens criados, respectivamente, por Antonio Prata, Julia Spadaccini, Jô Bilac, Gregorio Duvivier e Pedro Kosovski. O espetáculo tem iluminação de Maneco Quinderé e figurino de Cassio Brasil.

ELENCO

BRUNO MAZZEO

Bruno Mazzeo é ator, humorista e roteirista. Estreou na televisão em 1991, como redator do programa A Escolinha do Professor Raimundo. Nos anos seguintes, escreveu para atrações da Globo, como Sai de Baixo, A Diarista e Junto & Misturado. Como ator, divide seus trabalhos entre o cinema, a televisão e o teatro. Atuou recentemente na novela A Regra do Jogo e na peça Sexo, Drogas e Rock’n'Roll. Estrelou e escreveu ainda os longas Muita calma nessa hora 1 e 2 e Cilada.com, originado pela série Cilada, que teve seis temporadas no Multishow, além de E ai, comeu?. Atualmente, está no ar na segunda temporada da nova versão da Escolinha do Professor Raimundo, no canal Viva.

DEBORA LAMM

Cria da escola de teatro O Tablado, com mais de quarenta peças no currículo, onze indicações a prêmios de teatro e quatro troféus de melhor atriz, Debora também é integrante e fundadora da Cia OmondÉ. No cinema, esteve no elenco de Muita Calma Nessa Hora l e ll, no premiado Seja o Que Deus Quiser, 1972, Um Homem Só, entre outros. Na TV atuou em novelas como Celebridade, Um Anjo Caiu do Céu, Sabor da Paixão, Geração Brasil e diversas séries como Cilada, Junto & Misturado, Avassaladoras, A Grande Família e Louco por Elas. Atualmente, está no ar no sucesso Zorra, da TV Globo. Em 2017, comemora 20 anos de carreira.

FABIULA NASCIMENTO

Depois de rodar os palcos do Brasil com De Graça mas tem que Pagar, estreou no cinema no filme Estômago, em 2009. Com a Olenka de Avenida Brasil, tornou-se uma das atrizes mais queridas do público. Em 2014, participou de quatro filmes, entre eles o sucesso SOS Mulheres ao Mar. Em 2015, esteve na novela das I Love Paraisópolis. Seu mais recente trabalho foi na primeira fase de Velho Chico, novela das 21h, na TV Globo.

LUCIO MAURO FILHO

Além de integrar o elenco de A Grande Família, um dos grandes sucessos da TV Globo, que ficou no ar de 2001 a 2014, o ator participou de diversas atrações da emissora, como Zorra Total ,Sexo Frágil e Nova Escolinha do Professor Raimundo. No teatro, participou de grandes sucessos como Lisbela e o Prisioneiro, de Guel Arraes, O Mágico de Oz, de Moeller e Botelho, além de produzir, dirigir e atuar na peça Lucio 80-30, ao lado do pai, o ator Lucio Mauro. Em 2012, recebeu o Prêmio Zilka Sallaberry de melhor diretor pelo espetáculo Uma Peça Como Eu Gosto. No cinema, esteve em filmes como O Coronel e o Lobisomem, Vai Que Dá Certo 1 e 2 , Entrando numa Roubada e Elis, no papel de Miéle, que estreou em novembro de 2016.

THALITA CARAUTA

Integrante do elenco fixo de Zorra, terminou recente as gravações da segunda temporada do programa Chapa Quente, ambas da TV Globo. Depois de estrear na televisão na novela Páginas da Vida, Thalita ficou conhecida no país inteiro com a personagem Janete, de Zorra Total, em 2011. No cinema, ganhou o troféu de melhor atriz coadjuvante no Prêmio da Academia Brasileira de Cinema, com o filme O Lobo Atrás da Porta, e se destacou nos filmes S.O.S Mulheres ao Mar 1 e 2, nos quais foi uma das personagens principais, a Dialinda. No teatro, atuou em diversas peças, que incluem Favela e Os Suburbanos.

FICHA TÉCNICA

Branca de Neve

De Julia Spadaccini

Com Debora Lamm

Nana, Nenê

De Antonio Prata

Com Bruno Mazzeo

Arara Vermelha

De Jô Bilac

Com Fabiula Nascimento

Milho aos Pombos

De Pedro Kosoviski

Colaboração André Boucinhas

Com Thalita Carauta

Regras de Convivência

De Gregório Duvivier

Com Lucio Mauro Filho

SERVIÇO

“5 X Comédia”

www.5xcomedia.com

Dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2017

sexta, às 21h / sábado, às 21h30 / domingo, às 20h

Teatro Guairinha

Endereço: Rua XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba

Telefone para Informações: (41) 33150808

Classificação indicativa: 14 ANOS

Ingressos:

*Venda começa no dia 20 de janeiro

Balcão R$ 70,00 (inteira) / R$ 35,00 (meia)

Platéia: R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia)

Site de vendas www.diskingressos.com.br