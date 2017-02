Hillbilly Rawhide celebra seus 14 anos de estrada no Jokers

A banda curitibana Hillbilly Rawhide completa 14 anos de estrada em 2017 e comemora a data nesta quinta-feira (2) no Jokers, com show de abertura do quarteto Thrash Attack.

Formado em 2003 e uma das precursoras da fusão entre folk, country e rock no Brasil, Hillbilly Rawhide é também uma das atrações da 18.ª edição do Psycho Carnival, e volta ao palco do Jokers ​no dia 24 de fevereiro, ​encarregada de fechar a primeira noite.

Em sua discografia, o grupo tem seis álbuns lançados: "Ramblin' Primitive Outlaws" (2007), "MCD FNM" (2008), "Lost and Found" (2011), "Ten Years on the Road" (2013), "Outlaw Sessions" (2014) e o CD/DVD "Ao Vivo no Teatro Paiol" (2012). Os grandes sucessos da banda, entre eles as músicas "Cavaleiros da Morte" e "Honky tonk Lino's", devem fazer parte do setlist da apresentação.

SERVIÇO:

Quando: Quinta-feira (2) de fevereiro

Local: Jokers (Rua São Francisco, 164, no Centro).

Horários: A casa fica aberta durante o dia todo. Início dos shows: Hillbilly Rawhide - 21h. Thrash Attack - 22h30.

Quanto: Entrada gratuita até às 20h. Após esse horário o valor é R$15.

Informações para o público: 3013-5164 (Jokers).