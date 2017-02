Número de carros notificados teve aumento de 45% durante operação em 2017

(foto: AEN)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou nesta terça-feira (01) o balanço parcial dos resultados do primeiro mês da Operação Verão. O levantamento é relativo à fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros. No total, foram abordados 1.773 veículos dos quais 151 foram notificados, 11 retirados de circulação até regularização no próprio local e mais nove proibidos de circular por apresentar irregularidades que comprometiam a segurança da viagem.



Comparado com o mesmo período do ano passado, a operação apresentou um aumento de 10% na quantidade de veículos abordados, 45% na quantidade de veículos notificados e uma diminuição de 9% nos veículos retirados de circulação. A operação é feita em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que disponibiliza a estrutura física dos postos de fiscalização.



Durante a última semana, o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, percorreu as principais rodovias do litoral paranaense para acompanhar os trabalhos desenvolvidos nos postos da PRE e destacou os trabalhos que estão sendo feitos nos últimos anos para melhorar a fiscalização.



“Os números mostram que a Operação Verão vem crescendo ano a ano. Estamos avaliando a estrutura dos postos da polícia nas rodovias para discutir quais melhorias podem ser adotadas nas próximas temporadas. A parceria entre o DER e a PRE nos postos físicos são essenciais para que o trabalho possa ser desenvolvido da melhor maneira”, afirma.



No total, são 30 agentes de diferentes regiões do Paraná que foram deslocados para reforçar a operação no litoral paranaense. As inspeções acontecem regularmente nas rodovias PR-412 (Guaratuba), PR-410 (Graciosa), PR-508 (Alexandra-Matinhos) e PR-407 (Pontal do Paraná).



DOCUMENTAÇÃO - Os fiscais verificam a documentação do veículo, lista de passageiros, licença, cinto de segurança, equipamentos obrigatórios e a comprovação de inspeção mecânica que deve ser feita anualmente. Também são consultados o registro da empresa, autorização e seguro de viagem, assim como rotas e cumprimento de horários. Em casos graves ou de reincidências, as penalidades podem incluir até a apreensão do veículo. As multas variam de R$ 474,85 a R$ 4.478,50.



O principal objetivo da fiscalização é impedir a circulação de ônibus e vans clandestinos nas rodovias do Paraná. As ações intensificadas de fiscalização nas rodovias do litoral paranaense serão feitas até o feriado de Carnaval, quando mais de 200 mil veículos devem trafegar pelas rodovias da região.



FISCALIZAÇÃO PRE – Além das fiscalizações do DER, a Polícia Rodoviária Estadual também divulgou na última semana os dados parciais da Operação Verão. Os números mostram que foram feitas 5.446 abordagens veiculares, 1.830 autuações gerais, 11.149 por excesso de velocidade, 15 infrações de trânsito por dirigir sob influência de álcool (Art. 165) e 10 infrações por crime de embriaguez (pelo Art. 306), 89 acidentes e 31 feridos e nenhuma morte.