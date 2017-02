CBF estuda criação de Brasileiro Sub-23

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As criações de um Campeonato Paulista e um Campeonato Brasileiro Sub-23 ainda para a temporada 2017 são respectivamente analisadas pela Federação Paulista de Futebol e pela Confederação Brasileira de Futebol.

Demanda de alguns clubes brasileiros há alguns anos, a criação de um calendário para essa categoria ganhou corpo desde a última Copa São Paulo.

A FPF está disposta a arcar com os custos de uma competição para o torneio Sub-23, mas solicitou aos clubes que analisem a viabilidade da ideia e quantos deles topariam jogar o torneio.

O que a Federação quer saber é se os filiados aceitam arcar com as despesas que seriam geradas para a criação de mais uma categoria, com pagamentos de salários de atletas e comissões técnicas, por exemplo.

A CBF também participa dessas discussões que, em São Paulo, são comandadas pelo ex-jogador Mauro Silva, dirigente da FPF. Nos últimos dias, a entidade que gere o futebol brasileiro conversou com emissoras de televisão para tentar moldar o Brasileirão Sub-23.

A competição seria jogada no segundo semestre e seria mais um torneio criado pela CBF para a base nos últimos anos. Antes, já foram instituídos o Brasileirão Sub-20 e as Copas do Brasil Sub-17 e Sub-20.

A ideia de um calendário Sub-23 agrada muitos clubes porque oferece a possibilidade de manter jogadores jovens em formação e competição mesmo após atingirem 20 anos.

Equipes como Internacional, Santos e São Paulo, entre outros, já têm formado equipes B dessa faixa etária para jogar torneios adultos, como a Copa FPF e a Copa FGF.

O Corinthians é uma das equipes que se interessou por um Paulistão Sub-23. Recentemente, pelo segundo ano seguido, o clube tentou sem sucesso ampliar o número de 28 inscritos por equipe no Estadual com uma cota extra para garotos da base, o que foi rejeitado pela FPF.