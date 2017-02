Jorge Fernando deve voltar a ensaiar 'Vamp'

DIEGO BARGAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor Jorge Fernando, 56, foi internado na última sexta-feira (27), no hospital Samaritano do Rio de Janeiro, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral). O diretor já teve alta, passa bem e está se recuperando em casa. O ocorrido o afastou temporariamente da direção de "Vamp: O Musical", previsto para estrear em 17 de março no teatro Riachuelo, no Rio. Jorge comandou a novela homônima em 1991 e agora está à frente do espetáculo, que terá também Claudia Ohana e Ney Latorraca repetindo seus papéis (Natasha Rebelo e conde Vlad) no palco. Haverá músicas do folhetim, como "Noite Preta", de Vange Leonel, e canções originais compostas por Tauã Demiro e Tony Lucchesi. Segundo a assessoria do espetáculo, Jorge Fernando deve retomar a direção de "Vamp" nos próximos dias. Sua ausência não atrapalhou o andamento dos ensaios, que ficaram nas mãos de Diego Moraes, que assina o musical como codiretor e dividiu com Jorge o crédito da novela "Êta Mundo Bom".