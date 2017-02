Fortes chuvas causam alagamentos em SP; duas pessoas estão desaparecidas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fortes chuvas deixam na tarde desta quarta-feira (1º) bairros alagados e derrubaram árvores em diversas regiões de São Paulo. Pelo menos duas pessoas estão desaparecidas após serem levadas por uma enxurrada, no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo. As chuvas começaram por volta da 15h30 nas zonas norte, oeste, centro, além das marginais Tietê e Pinheiros. Neste momento, foram registradas sete quedas de árvores, como na região de Higienópolis, no centro. A chuva se deslocou para a zona leste de São Paulo, causando ainda mais estragos. O rio Verde, em Itaquera, próximo ao estádio do Corinthians, transbordou causando transtornos. Próximo dali, ao lado do hospital Santa Marcelina, uma enxurrada derrubou um muro de cerca de dez metros, arrastou carros e pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 15 pessoas ficaram feridas no incidente. Duas pessoas estão desaparecidas e são procuradas pelos bombeiros e pela Defesa Civil.