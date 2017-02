Quadro de saúde de Marisa Letícia ainda é grave, diz médico

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Médico da família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o cardiologista Roberto Kalil Filho afirmou, nesta quarta-feira (1º), que o estado de saúde da ex-primeira-dama Marisa Letícia ainda é grave. A conclusão é fruto da suspensão da sedação de Marisa Letícia, 66. Até a terça-feira, a ex-primeira-dama estava sedada, o que impedia a análise de sua atividade cerebral. Segundo Kalil, só será possível avaliar seu estado de saúde duas semanas depois do AVC, ou seja na próxima terça-feira. Ainda de acordo com Kalil, a situação de Marisa tem sofrido flutuações. "Teoricamente a redução do inchaço começa a reduzir duas semanas após a internação", disse. Boletim do Hospital Sírio-Libanês, divulgado nesta quarta, afirma que a paciente continua internada na UTI em condição clínica estável. Ela permanece com monitorização neurológica intensiva, "sem modificações no quadro clínico".