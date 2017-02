Beto Richa, governador do Paraná, Renato Braga Bettega, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, e Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (foto: Franklin Freitas)

O desembargador Renato Braga Bettega assumiu nesta quarta-feira, 1º, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR). Eleito em 16 de novembro do ano passado, com 66 votos, em segundo turno, ele ficará à frente do TJ-PR no biênio 2017/2018. Participaram da cerimônia de posse o governador Beto Richa e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano.

O desembargador Bettega afirmou que irá fazer uma gestão compartilhada, que representará todos os magistrados do Estado. Na gestão anterior, o desembargador Bettega integrava a Cúpula do TJPR, como 1º Vice-Presidente.

Renato Braga Bettega - nasceu em 6 de novembro de 1948 em Curitiba (PR). Formou-se em Direito pela PUC-PR (1972) e em Administração de Empresas pela FAE (1977). É mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa (Portugal), com tese de mestrado aprovada com louvor. Ingressou na Magistratura do Paraná em 1980, exercendo suas atividades funcionais nas Comarcas de Paranaguá (substituto), Capanema (regime de exceção), Formosa do Oeste, Reserva, Rio Negro, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu.

Desde 1991 encontra-se na Comarca de Curitiba, tendo sido juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça na gestão do desembargador Ronald Accioly Rodrigues da Costa. Recebeu, na condição de representante da Magistratura paranaense, os títulos de Cidadão Honorário do Município de Reserva e Vulto Emérito da Cidade de Curitiba. Foi promovido ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná em 23 de março de 2007 e eleito para o cargo de 1° Vice-Presidente em 31/11/2014.