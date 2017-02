Radisson Hotel Curitiba (foto: Divulgação)

O chef curitibano Odair Silva é o novo chef de cozinha do Radisson Hotel Curitiba, administrado pela rede Atlantica Hotels. O profissional está empenhado no desafio de reformular os cardápios do hotel, com destaque para o menu do restaurante Origens. O novo menu deverá ser apresentado nos próximos dias.

CONSTRUÇÕES

A Terrasse Engenharia e Construções anunciou o seu primeiro lançamento de 2017 em Curitiba: o Terrasse Montrésor, no Juvevê. Segundo o diretor da construtora curitibana com 25 anos de mercado, Jefferson Gomes da Cunha, a previsão é de que a empresa tenha pelo menos outros três lançamentos em 2017. “As perspectivas são de melhora em relação ao ano passado. Com a redução da taxa de juros e o controle da inflação, acreditamos que haverá uma recuperação gradual do poder de compra e de maior acesso às linhas de crédito, estimulando a compra do imóvel, especialmente para a classe média”, comenta. O Valor Geral de Vendas (VGV) dos empreendimentos somados é da ordem de R$ 160 milhões.

* De acordo com pesquisa da ABF - Associação Brasileira de Franchising-, o setor teve um aumento de 8,8% em sua receita no 3° trimestre deste ano. O faturamento passou de R$ 35,699 bilhões para R$ 38,836 bilhões nesse mesmo período. Atenta a estes números, a Puzzle Room (www.puzzleroom.com.br) – rede europeia especializada em jogos de escape room, decidiu oferecer pacotes de franquias de escape game com jogos exclusivos para novos empreendedores que pretendem começar negócios promissores em 2017.

* A We Do Logos, maior comunidade de design gráfico da América Latina, indica que seu ano de 2017 será de muitas novidades. Com faturamento de R$ 6,5 milhões conquistado em 2016, mais de 40 mil clientes atendidos em sete anos de atuação e R$ 12 milhões pagos em serviços para os designers gráficos freelancers cadastrados na plataforma, a empresa almeja novos caminhos e metas.

* A sexta edição do "Pós-NRF 2017 - Tendências do Varejo Global" será realizada no dia 2 de fevereiro (quinta-feira), das 8h30 às 11h30, na sala 3 da Cinemark do Shopping Mueller. O evento é promovido pelo portal O Negócio do Varejo, em parceria com o Grupo OM Comunicação Integrada.

* Palestra gratuita no dia 9/02 sobre “A Geração Y no ambiente de trabalho”, com Deise C. Engelmann, proprietária da Sincrony – Consultoria em Gestão de Pessoas e administradora com especialização em Psicologia do Trabalho. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail do Sincabima: sincabima@sincabima.org.br.

* A Universidade Positivo (UP) acaba de lançar dois novos cursos de especialização: “Moda Autoral” e “Produção de Moda e Styling” – ambos com início no mês de março.

* O Santander Brasil registrou lucro líquido de R$ 7,339 bilhões em 2016, e R$ 1,989 nos três últimos meses do ano. O resultado equivale a um avanço anual de 10,8%, ou 5,6% entre o terceiro e o quarto trimestre. Na comparação entre o lucro registrado no quarto trimestre de 2016 com o mesmo período de 2015, a evolução é de 23,7%. Os dados são reportados segundo o padrão contábil brasileiro, o BRGAAP