Paraná pode estrear mais reforços contra o Cianorte

Renatinho e Igor: dois dos 13 reforços que já estrearam pelo Paraná em 2017 (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube faz nesta quinta-feira (dia 2) às 20 horas sua terceira partida oficial na temporada 2017. O jogo será na Vila Capanema, contra o Cianorte, pela 2ª rodada do Campeonato Paranaense. A tendência é que o técnico Wagner Lopes siga com o rodízio de jogadores. O objetivo é evitar o desgaste físico excessivo e, ao mesmo tempo, observar todos os atletas do novo elenco.

Nas duas primeiras partidas do ano – 2 a 0 no Avaí, pela Primeira Liga, e 5 a 0 no Foz, pelo Paranaense – o treinador utilizou 13 dos 19 reforços contratados para 2017. Dos atletas que já estavam no clube no ano passado, os únicos que atuaram foram o lateral Diego Tavares, os volantes Leandro Vilela e Jhony, os meias Guga e Alesson e o atacante Vitor Feijão.

Os únicos que foram titulares nas duas partidas anteriores foram o goleiro Léo, o zagueiro Eduardo Brock, o lateral-esquerdo Igor e o atacante Ítalo.

Wagner Lopes não deu pistas sobre a escalação para enfrentar o Cianorte e explicou. “O objetivo não é esconder a escalação do torcedor e da imprensa, mas sim priorizar aqueles jogadores que estão em melhores condições. Precisamos de uma estratégia e planos para o jogo. Até o fato de ter repetido quatro jogadores nas duas partidas não é apenas pela sequência, mas também pelo treinamento e descanso corretos. A ideia é surpreender o adversário e fazer valer o mando de casa”, disse.

Os seis reforços que ainda não estrearam são: o zagueiro Artur (ex-América-MG), o lateral-esquerdo Kayke (ex-Internacional), o volante Guilherme Biteco (ex-Ceará) e os atacantes Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO), Bentancourt (ex-Defensa y Justicia-ARG) e Felipe Alves (ex-Joinville e Tombense). Para esta quinta-feira, é possível que o Bentancourt e Biteco apareçam no banco de reservas e entrem no segundo tempo.

Os 13 reforços que já estrearam são: goleiro Léo (ex-São Paulo); zagueiros Brock (ex-Brasil de Pelotas), Rayan (ex-ASA) e Airton (ex-Luverdense), lateral-direito Junior (ex-ASA), lateral-esquerdo Igor Carius (ex-ASA), volantes Gabriel Dias (ex-Palmeiras e Bragantino) e Alex Santana (ex-Criciúma e Guarani), meias Renatinho (ex-Guarani e Atlético-PR), Jonas Pessalli (ex-Grêmio e Neftchi-AZJ) e Zezinho (ex-Ceará) e os atacantes Italo (ex-Guarani) e Bruno Cantanhede (ex-São Paulo).

Contra o Avaí, na semana passada, Wagner Lopes armou o time no esquema tático 4-2-3-1. Os três meias eram Renatinho (centro), Vitor Feijão (direita) e Jonas Pessalli (esquerda). A tendência é que o treinador volte a utilizar essa escalação contra o Cianorte.

PARANÁ x CIANORTE

Paraná: Léo; Diego Tavares, Eduardo Brock, Airton e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Jonas Pessalli, Renatinho e Vitor Feijão; Ítalo. Técnico: Wagner Lopes

Cianorte: João Gabriel; Jackson, Maurício, Breno e David Luís; Jovane, Sidnei, Eduardinho e Max; Pelézinho e Vinícius. Técnico: Marcelo Caranhato

Árbitro: Eli Marini (PR)

Local: Vila Capanema, quinta-feira às 20 horas