Fortes chuvas causam alagamentos e enxurrada em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fortes chuvas deixaram na tarde desta quarta-feira (1º) bairros alagados e derrubaram árvores em diversas regiões de São Paulo. Na zona leste, uma enxurrada causou destruição em uma chácara onde universitários faziam uma festa. As chuvas começaram por volta da 15h30 nas zonas norte, oeste, centro, além das marginais Tietê e Pinheiros. Neste momento, foram registradas sete quedas de árvores, como na região de Higienópolis, no centro. Na avenida Angélica, a queda de uma árvore de grande porte interditou um quarteirão inteiro, entre as ruas Piauí e Maranhão. Funcionários da Prefeitura usam serras elétricas para cortar o tronco da árvore do meio da via e remover os pedaços. Com a chuva, muitos semáforos apagaram e entraram no modo piscante na cidade. Na esquina das ruas Aracaju e Maranhão, agentes da CET tiveram de controlar o tráfego de veículos. Minutos depois, a chuva se deslocou para a zona leste de São Paulo, causando ainda mais estragos. Rapidamente, o bairro acumulou 52 milímetros de chuva, o maior índice da cidade, nesta quarta-feira. O rio Verde, em Itaquera, próximo ao estádio do Corinthians, transbordou causando transtornos. Perto dali, ao lado do hospital Santa Marcelina, uma enxurrada derrubou o muro de uma chácara, de cerca de dez metros, arrastou carros e pessoas. No local era celebrada uma festa de calouros da universidade Santa Marcelina. Segundo Benedito Salim, 80, dono da chácara, havia cerca de 150 pessoas na comemoração, que teve início por volta de meio-dia e deveria ter acabado às 17h. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Santa Marcelina, dos 41 feridos no desabamento, a maioria deles com escoriação leves, foi liberada. Não há informação exata de quantos ainda estão internados, mas nenhum deles está em estado grave, segundo o hospital. No bairro de Itaim Paulista, ainda na zona leste, o córrego Lajeado também transbordou, impossibilitando o trânsito no seu entorno. Outro córrego que também alagou foi o Perus, no extremo norte da cidade. Na região, a gestão Fernando Haddad (PT) prometeu a construção de cinco piscinões, atualmente estão em fase de licitação.