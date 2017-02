Eunício Oliveira, do PMDB, é eleito presidente do Senado

DÉBORA ÁLVARES, DANIELA LIMA E MARINA DIAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) foi eleito presidente do Senado na noite desta quarta-feira (1º). Confirmando as expectativas, o peemedebista recebeu a maioria dos votos, derrotando José Medeiros (PSD-MT). Seu mandato vai até fevereiro de 2019. Apoiado pelo Palácio do Planalto, Eunício assume o lugar de Renan Calheiros (PMDB-AL), que passa a ser o líder da bancada do PMDB na Casa.

O favoritismo de Eunício foi construído desde 2015, quando ele passou a trabalhar nos bastidores para suceder Renan. Nas últimas semanas, costurou os últimos acordos, incluindo com a bancada do PT, que garantiram uma ampla vitória nesta quarta. Nem mesmo as acusações de ter recebido R$ 2,1 milhões da Odebrecht em troca da aprovação de uma medida provisória, conforme relato do delator Cláudio Melo Filho à Lava Jato, ameaçaram a vitória dele. Ele nega ter recebido qualquer valor. "A MP 613. Não fui presidente da MP, não fui líder, vice-presidente, relator, não fiz uma emenda supressiva, aditiva...", afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo, na semana passada.

Na reta final, o PT, que rompeu com o PMDB no impeachment de Dilma Rousseff, fechou com Eunício. Para garantir espaço na Mesa Diretora do Senado, o PT acabou liberando o voto dos dez senadores. O partido deve ficar com a primeira-secretaria, indicando José Pimentel (CE). Desde que se tornou senador, em 2011, Eunício almeja o comando do Senado. De lá para cá, enfrentou divergências internas no PMDB e aproveitou para ocupar espaços importantes na Casa, como a presidência da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e a liderança do seu partido.

Tesoureiro do PMDB há 14 anos, Eunício é considerado um aliado do presidente Michel Temer, mas seu histórico de oscilações preocupa aliados do presidente. O perfil conciliador e a discrição são fatores alardeados por aliados como uma característica forte e marcante que o trouxeram até aqui.