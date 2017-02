Manchester City vence com gol e assistência de Gabriel Jesus

Gabriel Jesus comemora com De Bruyne e Kolarov (foto: Divulgação/Manchester City)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Titular pela primeira vez no Campeonato Inglês, Gabriel Jesus conduziu o Manchester City à vitória por 4 a 0 sobre o West Ham, nesta quarta-feira (1º), em jogo da 23ª rodada do Campeonato Inglês.

O brasileiro, mesmo em partida fora de casa, deu uma assistência e fez um gol - o seu primeiro no futebol europeu. O passe decisivo do camisa 33 aconteceu logo no primeiro gol do duelo, marcado pelo belga Kevin De Bruyne.

O espanhol David Silva aumentou a vantagem, Gabriel Jesus anotou o terceiro e o marfinense Yayá Touré fechou a conta, de pênalti. Com o triunfo, o Manchester City, ainda na quinta colocação, chega agora a 46 pontos, o mesmo que soma o Liverpool, dono do quarto lugar e primeiro na zona de classificação para a Champions League.

O time de Guardiola segue atrás na tabela por critérios de desempate. West Ham, estacionado em 28 pontos, é o 11º. O Manchester City voltará a campo no próximo domingo (5), para enfrentar o Swansea em casa. O West Ham, no sábado (4), visitará o Southampton. J

ESUS BRILHA NO CAMPO — Gabriel Jesus foi o nome do jogo: o brasileiro deu assistência para o gol de Kevin De Bruyne, responsável por abrir a contagem na partida, aos 19 minutos da metade inicial, e pouco depois assinou seu primeiro tento no futebol inglês. Aos 39 minutos, o atacante recebeu passe de Sterling dentro da área e só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes. Antes de comemorar, o jogador deu uma olhadinha para o bandeira para ter certeza de que o lance seria validado: na sua estreia pelo clube, Jesus teve gol anulado pela arbitragem.

JESUS BRILHA NAS REDES SOCIAIS — A conta oficial do Manchester City no Twitter vibrou muito com o gol marcado por Gabriel Jesus. Foram cinco postagens em 20 minutos: em uma delas, o clube diz que o brasileiro é o primeiro jogador a registrar uma assistência e um tento na sua estreia na Premier League.