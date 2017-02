Suárez faz golaço e Barça abre vantagem sobre Atlético

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No primeiro duelo válido pela semifinal da Copa do Rei, o Barcelona deu um grande passo em busca da vaga na decisão. Com direito a um golaço de Luis Suárez, a equipe de Luis Enrique venceu o Atlético de Madri, fora de casa, por 2 a 1. Messi anotou o outro tento e Griezmann descontou. O resultado coloca o Barcelona em boa situação. Para se classificar, o time de Luis Enrique pode até perder por 1 a 0 em casa. O confronto está marcado para o dia 7 de fevereiro. O vencedor enfrentará quem se classificar do duelo entre Celta de Vigo e Alavés. LOGO DE CARA O jogo mal havia iniciado e Suárez fez um golaço. Aos sete minutos da primeira etapa, o uruguaio conduziu a bola desde o meio-campo, deu um drible da vaca no adversário e tocou para o fundo das redes de Moyà. O segundo gol do Barcelona aconteceu aos 32 minutos da primeira etapa. E veio de outro membro do trio barcelonista. Messi recebeu de Rakitic na entrada da área e soltou a bomba, sem chances para o goleiro Moyà. Dominado pela posse de bola do Barcelona, o Atlético de Madri apresentava muitas dificuldades para conseguir incomodar o gol de Cillessen. O primeiro chute na direção do gol foi acontecer pela primeira vez apenas aos 13 minutos do segundo tempo. E o suficiente para balançar as redes. Gabi cobrou falta no segundo poste, Suárez foi derrubado e deixou Godín livre de marcação. O zagueiro uruguaio escorou para o meio da área e Griezmann cabeceou para o fundo das redes. Quatro minutos mais tarde, quase o empate. Filipe Luís avançou pela esquerda, cruzou rasteiro e Griezmann escorou para o gol. Cillessen fez ótima defesa e evitou o gol do Atlético de Madri. NEYMAR SUSPENSO Antes da partida válida pela Copa do Rei, Simeone já havia cantado a bola: o caminho era irritar Neymar. Para isso, uma das atitudes fora colocar Juanfran no meio-campo para ajudar na marcação sobre o brasileiro. A dupla tem histórico grande de confusão. E foi justamente em um lance com Juanfran que o temido cartão amarelo veio. Em uma disputa pelo alto, o brasileiro atingiu o espanhol e o árbitro entendeu ter sido um lance para cartão amarelo. Com a advertência, Neymar, que estava pendurado, ficará suspenso da partida de volta pela semifinal da Copa do Brasil.