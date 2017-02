Cientistas salvaram programa espacial

Estrelas Além do Tempo, de Theodore Melfi, traça paralelos com Os Eleitos, de Philip Kaufman, de 1983. Não pode ser só coincidência. Os Eleitos era, até certo ponto, sobre um excluído (Chuck Yeager). O filme de Melfi é sobre excluídas, no plural. No filme dele, Kevin Costner detecta um problema de cálculo pouco antes do lançamento de John Glenn ao espaço. O próprio Glenn, já na plataforma, sugere que “the lady”, a moça, refaça os cálculos. A “moça” é Katherine Johnson, gênio da matemática, um dos computadores humanos da Nasa. Naqueles tempos heroicos da computação, 'Kat' corrigia a máquina. De salto alto, Kat (Taraji P. Henson) corre com seus cálculos refeitos. Chega a tempo de salvar o astronauta, mas a porta lhe é fechada na cara. Pois Katherine é negra e os protocolos da Nasa não permitem a entrada de mulheres, muito menos negras.



Para urinar, em tempos de segregação racial, Katherine tem de correr muito até o seu banheiro sem conforto. Por isso, muitas vezes, Al Harrison/Kevin Costner, não a encontra quando procura. E ele se exaspera. 'Al' é a soma de três homens que existiram de fato na Nasa dos anos 1960. Kat, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, interpretadas por Taraji, Octavia Spencer e Janelle Monáe, são figuras reais. Mas, na época, eram figuras ocultas (Hidden Figures, título original). Como mulheres e negras, por mais brilhantes que fossem, eram vítimas de um sistema baseado na exclusão. E é sobre isso que o filme fala. Sobre as lutas de mulheres negras para se afirmar no mundo preconceituoso. É um filme polifônico, nada simplista e muito bem realizado. Não por acaso, ganhou o prêmio de elenco do SAG.