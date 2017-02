Cozinheiro atropela e mata a mulher dele de propósito

AMANDA GOMES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um cozinheiro de 31 anos foi preso em em flagrante na madrugada de quarta-feira (1) acusado de atropelar intencionalmente e matar a mulher dele, em Jundiaí (58 km de São Paulo). O crime aconteceu na terça-feira (31). De acordo com a Polícia Civil, o cozinheiro Eduardo Paulo Silva de Oliveira e a mulher dele, a frentista Aline Cristina das Neves, 36, discutiram. Logo depois, ele a seguiu no caminho para o trabalho. Por causa do medo que estava do marido, Aline pediu para um vizinho ir com ela até o posto de gasolina onde trabalhava. Enquanto seguia, de carro, a frentista, Oliveira queria conversar com ela, segundo a polícia. Como a mulher se recusou, ele acelerou o carro, um Vectra, e a prensou contra o portão de uma casa. Depois deu marcha ré e passou novamente em cima dela. Em seguida, fugiu com o veículo. A frentista foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O vizinho que a acompanhava ficou ferido no pé e em um braço. Oliveira foi se esconder na casa de um amigo, que, após saber do crime, chamou a polícia. Quando chegou, a polícia encontrou o cozinheiro embaixo de uma cama. Segundo a delegada Maria Beatriz Cúrio, Oliveira confessou o homicídio, mas não explicou o motivo. "Ele apenas disse que tinha matado a mulher dele. Foi um crime cruel, terrível e desumano", disse. A delegada afirmou que o casal brigava com frequência e que Oliveira já tinha ameaçado a mulher e a família dela. "Ela pediu para ele sair de casa. Porém, ele não aceitou a separação." Segundo a delegada, a frentista não tinha registrado ocorrência contra o marido, e ele não tinha passagem pela polícia. O casal não tinha filhos. O cozinheiro vai responder por homicídio com o agravante de feminicídio (crime contra mulher). OUTRO CASO No sábado passado, Itu (101 km de SP) registrou caso semelhante. Um homem jogou o carro intencionalmente em cima da moto onde estava a ex-mulher e o atual namorado dela. O namorado morreu, e a ex ficou ferida. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O homem está foragido.