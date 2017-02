Carnaval carioca vai para Rua

As bandas estão espalhadas por todo o Rio de Janeiro e são uma opção barata e democrática para brincar o carnaval (foto: Bárbara Magalhães)

Falta menos de um mês para o carnaval e a festa já está pronta. No Rio de Janeiro o carnaval é uma festa para todos. Quem não pode assistir aos desfiles da Escola de Samba pode se divertir – e muito – nas centenas de blocos espalhados por todos os bairros da cidade – do norte da Zona Sul ao sul da Zona Norte- que animam uma verdadeira multidão de foliões.



Dos mais tradicionais como o Cordão do Bola Preta (mais de um milhão de pessoas em 2016) e Banda de Ipanema até os mais modernos como o Sargento Pimenta (que só canta música dos Beatles em ritmo de marchinhas) tem opção para todo mundo. As crianças podem se divertir com o Cordão do Boitatá no Centro do Rio que resgatou o carnaval das fantasias infantis. Esse e muitos outros blocos saem pela manhã. Mas tem a turma da tarde e os blocos noturnos. São quase 24 horas de diversão.



Por falar em fantasia... é muito comum ver uma turma de amigos produzir um mini-bloco com fantasias iguais: piratas, presidiários, animais, personagens de quadrinhos... Mas o melhor de tudo é que para participar do carnaval de rua não precisa estar fantasiado, nem comprar abada, é só chegar. Tudo é de graça.



Um detalhe que a prefeitura vem cuidando nos últimos anos é com a oferta de banheiros químicos. Isso diminui demais o cheiro dos foliões apertados que faziam xixi na rua. O policiamento também aumentou mas, é claro, que em toda a multidão é preciso tomar cuidado e evitar pular o carnaval com objetos de valor.



Esse ano a expectativa da Riotur é que 1,1 milhão de turistas venham para o Rio de Janeiro no carnaval, injetando cerca de R$ 3 bilhões na economia. A estimativa da ABIH-RJ é que a ocupação hoteleira na capital deverá chegar a 80% - ano passado, este índice foi de 85%, mas a cidade contava com 18 mil quartos a menos do que dispõe atualmente.



Acompanhando o crescimento do evento, em 2017 o Carnaval de Rua contará com 31,8 mil banheiros móveis disponíveis neste período - um aumento de 25% em relação a 2016, quando foram oferecidas 25.460 posições. Para chegar a esse total, serão utilizados contêineres, mictórios e banheiros químicos. O número de ambulantes credenciados como promotores de venda para atender aos foliões no comércio de bebidas ao longo do percurso dos blocos é de 4,5 mil.

CRIATIVIDADE E BOM HUMOR

- Imprensa que eu gamo (dos jornalistas)

- Carmelitas

- Suvaco de Cristo

- Me Beija que eu sou cineasta

- Rola Preguiçosa

- Simpatia é quase amor

- Se me der eu como

- É mole mais é meu

- Virilha de minhoca

- Que merda é essa?

- Perereca Vadia

- Galinha do meio-dia

- Concentra mas não sai

- Carvalho em pé

- Quem vai vai, quem não vai não cagueta

- Empurra que entra

- Vai tomar no Azul

- Fogo na Cueca

- Escangalha

- Bigode Esticado

- É pequeno mas não amolece

- Só o cume interessa

