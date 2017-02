Assembleia volta ao trabalho com portões fechados

Portões da Assembleia ontem: só para convidados (foto: Franklin de Freitas)

No primeiro dia de trabalho após o recesso parlamentar de final de ano, a Assembleia Legislativa manteve ontem os portões fechados e protegidos por forte esquema de segurança. A medida foi a forma encontrada pelo presidente da Casa, deputado estadual Ademar Traiano (PSDB) para evitar a entrada de professores que pretendiam aproveitar a sessão para protestar contra as medidas do governo do Estado de redução da hora-atividade e mudanças nas regras para distribuição de aulas extras. Traiano alegou que tomou a decisão de barrar a entrada dos manifestantes por se tratar de “um dia de festa”.

“Não se trata de impedimento. Hoje é um dia festivo. Essa Casa sempre foi amplamente aberta para todos. Nós temos aqui familiares de deputados, autoridades representativas do Estado. Eu pedi inclusive com os deputados de oposição para que conversassem com o movimento para não fazer afronta à Casa porque é um dia de festa”, argumentou o tucano.

Segundo Traiano, a partir de segunda-feira, quando os deputados retomam de fato as votações, a entrada nas galerias será liberada. O presidente da Assembleia afirmou ainda que o Legislativo sempre deu liberdade para manifestações. “Mas não é o dia para que isso ocorra dentro da Casa. A partir de segunda-feira a Assembleia estará aberta a todos e aí então eles terão liberdade para vir aqui fazer o protesto”, disse. “Como presidente da Casa eu tomei a cautela de não algo que se tornasse nesse momento algo que fosse desabonar, desprestigiar a presença de pessoas da mais alta representatividade do Estado”, alegou o parlamentar.

Os deputados da bancada de oposição criticaram a decisão da presidência da Assembleia. “Foi uma festa privada, particular, feita apenas para convidados. Os trabalhadores da educação ficaram de fora. Nós acabamos fazendo uma democracia de um lado só, quando quem é a favor do governo pode entrar e quem é contra o governo fica do lado de fora”, condenou o deputado Tadeu Veneri (PT), que em protesto, não participou da sessão.

Rossoni admite novas medidas de economia

A exemplo do que aconteceu nos últimos dois anos, o governador Beto Richa (PSDB) não compareceu à sessão. O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni (PSDB), representou Richa na solenidade. Rossoni voltou a defender as medidas tomadas pelo governo em relação aos professores, e a argumentar que elas são necessárias para manter o equilíbrio financeiro do Estado. “Nós estamos vivendo um momento de crise, de grandes dificuldades. Mas é um momento em que o Paraná se destaca. Porque salda seus compromissos em dia”, afirmou.

O secretário disse que o governo vai recorrer da decisão da Justiça que concedeu liminar suspendendo a mudança nas regras para distribuição de aulas. “Todas essas medidas foram fruto de amplo debate dentro do governo e fora. Nós sabíamos que causaria polêmica. Mas sabemos também que é para o bem da educação e dos servidores públicos. Nós queremos cumprir nossos compromissos. Acredito que é hora de fazermos uma pequena reflexão e olharmos os estados vizinhos”, disse.

Rossoni confirmou ainda que o governo deve tomar novas medidas de ajuste fiscal para combater a crise, mas não detalhou quais seriam elas. “A crise é muito grande. Ela é profunda. Nós estamos tendo queda acentuada da receita. E se nós não agirmos com muita responsabilidade, vamos cair no caos em que se encontra mos outros estados”, alegou. “Cabe ao poder público fazer os ajustes internos e os servidores públicos se adequarem ao momento que estamos vivendo”, defendeu.