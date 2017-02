STF faz homenagem a Teori em 1ª sessão

Celso de Mello: “Repulsa vigorosa a atos intoleráveis” (foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na tarde de ontem, a primeira sessão plenária do ano com uma homenagem ao ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo no litoral de Paraty (RJ) no dia 19 de janeiro. Coube ao decano da Corte, o ministro Celso de Mello, visivelmente emocionado, fazer o discurso de homenagem a Teori.

“Os grandes magistrados como Teori nunca se vão, eles nunca se despedem, porque na realidade não partem jamais. Os grandes juízes como o saudoso ministro Teori Zavascki permanecem na consciência e no respeito de seus jurisdicionados”, acrescentou o ministro.

Mello afirmou que a Corte seguirá o exemplo de Teori Zavascki e “não hesitará” diante dos desafios que repercutem “quase imediatamente” no STF. “O Supremo Tribunal Federal, atento às anomalias que pervertem os fundamentos ético-jurídicos da República e inspirado pela ação exemplar do saudoso ministro Teori Zavascki, na repulsa vigorosa a atos intoleráveis que buscam capturar, criminosamente, as instituições do Estado, submetendo-as, de modo ilegítimo, a pretensões inconfessáveis em detrimento do interesse público, não hesitará, agindo sempre com isenção e serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição, em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo, com a finalidade de restaurar a integridade da ordem jurídica violada”, discursou Celso de Mello.

Momento - Celso de Mello também destacou o momento difícil que o País vive “o ministro Teori, atingido por um desses golpes terríveis e inesperados do destino (...), despede-se de nós em um momento de graves e profundas inquietações que tanto afetam a vida desse pais e comprometem a correção e lisura de nossos processos políticos e administrativos”.

“O Judiciário não pode perder a condição de fiel depositário da permanente confiança do povo brasileiro, que deseja preservar o sentido democrático de suas instituições e, mais do que nunca, deseja ver respeitada em plenitude por todos os poderes do Estado a autoridade suprema de nossa Carta Política e integridade dos valores que ela consagra, sob pena de a instituição judiciária deslegitimar-se aos olhos dos cidadãos da República”, afirmou o decano.

Celso entrou em contato com auxiliares de Teori para coletar informações antes de fazer a sua fala na sessão. Ao contrário de anos anteriores, a sessão plenária de ontem não reuniu os presidentes da República, da Câmara e do Senado. Mais discreta, a sessão deste ano não foi solene - os convidados foram do Poder Judiciário e familiares de Teori.

Desligamento

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, aceitou o pedido de desligamento do juiz Márcio Schiefler Fontes, que era auxiliar do ministro Teori Zavascki, responsável pela relatoria da Operação Lava Jato na Corte e morreu no último dia 19 em acidente aéreo em Paraty (RJ).

O pedido foi aceito na segunda-feira. O juiz já deixou Brasília e retornou para Santa Catarina. Fontes integrou o grupo de juízes auxiliares da Corte que concluíram a fase de depoimentos complementares das 77 pessoas ligadas à empreiteira Odebrecht na Operação Lava Jato, cujas delações foram homologadas pela presidente Cármen Lúcia na última segunda-feira.