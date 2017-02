Turismo dos EUA pode ter prejuízo com Trump

Estados Unidos — Diversos conglomerados gigantes norte-americanos do setor do turismo com presença global, incluindo a plataforma de hospedagens Airbnb, o TripAdvisor (maior site de viagens do mundo) e a empresa de reservas de viagens online Expedia, manifestaram-se contra a ordem executiva do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, que suspende a entrada de imigrantes de sete países e veem possíveis prejuízos ao setor. A medida, anunciada na última sexta-feira (27) por Trump, foi criticada abertamente tanto por instituições internacionais, como as Nações Unidas e organizações não governamenais (ONGs) quanto por grandes empresas do país, como Google, Starbucks e Uber. Para o presidente e diretor executivo do TripAdvisor, Stephen Kaufer, as medidas de Trump são “cruéis e discriminatórias”. Kaufer comprometeu-se a dar US$ 5 milhões aos refugiados. Já um dos diretores do Expedia Inc, Dara Khosrowshahi, que é natural do Irã, disse que o novo presidente quer “aniquilar” as raízes de “uma nação de imigrantes” e se comprometeu a manter o trabalho de todos os estrangeiros que estão na empresa.

Apoio

Estados Unidos — Uma pesquisa de opinião nos EUA divulgada ontem mostra que 48% dos entrevistados apoia o decreto do presidente Donald Trump que impede a entrada de visitantes de sete nações de maioria muçulmana, contra 41% que se declarou contrário. A pesquisa foi conduzida pelo instituto Ipsos, e foi realizada com 1201 pessoas entre os dias 30 e 31 de janeiro. Dos entrevistados, 453 se declararam democratas, 478 se disseram republicanos e 149 afirmaram ser eleitores independentes. E 31% disseram se sentir mais seguros com a medida.

Saída

Reino Unido — O Reino Unido deu um passo a mais para deixar a União Europeia ontem, após os parlamentares do país aprovarem uma lei que autoriza o procedimento da separação do país do bloco e mantém vivo o plano do governo de iniciar as conversas sobre o chamado Brexit dentro de semanas. A Câmara dos Comuns aprovou a lei por 498 votos a 114, enviando-a para a avaliação de um comitê. O resultado legislativo foi uma vitória do governo conservador, que tentou na Justiça evitar um voto no Parlamento por temer que isso atrapalhasse.

Vistos

Estados Unidos — Depois de ter como alvo as fronteiras, pessoas que vivem nos Estados Unidos ilegalmente e refugiados, a Casa Branca parece pronta para assumir outra polêmica na parte de política de imigração: os programas de imigração legal que favorecem as empresas de tecnologia, além de outras. Um projeto de um decreto para a consideração do presidente americano, Donald Trump, ordena que governo reexamine uma série de programas de vistos para assegurar que priorizem e protejam “os empregos, os salários e o bem-estar dos trabalhadores dos EUA”.

Recorde

Itália — A Itália voltou a registrar um recorde no pedido de asilos ou refúgios de imigrantes em 2016, com 123 mil solicitações, informou o presidente da Comissão Nacional para o Direito de Asilo, Angelo Trovato. O número é 41% maior do que o registrado em 2015 e segue apresentando alta desde 2013, quando a crise migratória começou a afetar a Itália. Há quatro anos, foram 26 mil pedidos, que aumentaram para 64 mil e 83 mil em 2014 e 2015, respectivamente. Desse total, 105 mil foram apresentadas por homens e 11.656 foram solicitadas por menores.