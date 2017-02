Curitiba ganha delivery de moedas estrangeiras

Com os serviços de compra e troca de moedas estrangeiras e transferências internacionais, acaba de chegar em Curitiba, a BeeTech, primeira empresa brasileira focada em soluções financeiras que integram processos consolidados durante as operações cambiais.Através de um processo simples, humanizado e transparente, agora os curitibanos interessados na compra, troca ou transferências internacionais de valores poderão realizar todo o processo por meio de Chat, WhatsApp, Telegram, Skype, e-mail ou telefone e receber os valores onde desejar.



A BeeTech oferece esses serviços através de seus dois produtos, BeeCâmbio, primeira correspondente cambial presente em mais de 40 cidades do país, e Remessa Online, primeira plataforma independente para transferências internacionais autorizada pelo Banco Central do Brasil 100% online.Ao todo, são 26 moedas disponíveis para compras, trocas e transferências internacionais.

Shopping online de autopeças

O A plataforma Canal da Peça, de compra e venda de peças pela internet, cresceu 25% ao mês em 2016. Para este ano, o sistema oferece novas funcionalidades para atender os reparadores, varejistas, fábricas e o consumidor final. Funciona da seguinte forma: para as fábricas, existe um espaço para que seus fornecedores coloquem as autopeças para vender. Para os consumidores e mecânicos, basta procurar de acordo com o modelo e características do carro e fazer a compra..É um shopping online de autopeças. Além disto, o Canal da Peça WebService, cada fábrica possui seu site próprio e aplicativo, que a marketplace também criou. Parceiros como Bosh, SKF, MTE-Thomson, já possui site e investem diretamente no Canal da Peça. Desde dezembro do ano passado, o portal Canal da Peça criou um aplicativo que oferece peças e serviços de seus parceiros. Por lá, existe também a possibilidade que proprietários de veículos contratem uma série de serviços automotivos, como revisões, limpeza de motor, troca de pastilhas, alinhamento e balanceamento e agendem a prestação de serviços na nova plataforma. A inovação já conta com mais de 1500 oficinas cadastradas.

BIBLIOTECA DE APPS

Twitter e a aba Explorar

Para se manter como uma rede social relevante, o Twitter lançou na última semana a aba Explorar. Para facilitar a vida de seus usuários, a função desta aba é reunir os temais mais comentados no momentos (Trending Topics), vídeos ao vivo, todo o conteúdo do Moments e o campo para pesquisa de assuntos na plataforma. Para quem ainda não a encontrou, o Explorar é simbolizado por uma lupa no menu. Por ora, ela está disponível apenas no aplicativo para iOS. A promessa é que para Android saia nas próximas semanas.

BIZARRICES NA REDE

Tinder para orangotangos

O zoológico holandês Apenheul pretende testar um método inusitado para auxiliar na reprodução de orangotangos: o Tinder. O zoo iniciou um experimento de quatro anos de duração chamado “Tinder for orangotangos”. A ideia é encontrar um parceiro para a orangotango fêmea Samboja.