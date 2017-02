Cleo Pires publica vídeo brincando com gelo e agita fãs

Uma pedra de gelo deslizando pelas costas de Cleo Pires deixou os seguidores da atriz no Instagram em polvorosa. O vídeo foi publicado na noite desta terça-feira, dia 31, e até por volta das 8h45 de ontem contava com mais de 269 mil visualizações e dois mil comentários. Na legenda do post cheio de sensualidade, Cleo Pires pede que os internautas também façam gravações criativas usando gelo e afirma que os selecionados farão parte do clipe da sua música 'Take me'.

Hugh Jackman anuncia visita ao Brasil: “Estou animado”

O ator australiano Hugh Jackman, conhecido por interpretar o personagem Wolverine nos cinemas, publicou uma mensagem em suas redes sociais — escrita em português mesmo — e se mostrou ansioso para sua próxima viagem ao Brasil. "Bom dia, São Paulo. Estou muito animado para estar aí com vocês em breve... Estou levando o Logan também!", publicou, em referência ao seu próximo filme sobre o personagem, Logan (o nome da identidade do Woolverine). O filme tem estreia prevista para o próximo dia 2 de março.

Luan Santana lança clipe com participação de Whindersson Nunes

Os fãs de Luan Santana podem ficar felizes: o clipe da música Acordando o Prédio. O vídeo ainda teve participação especial do youtuber Whindersson Nunes e de sua namorada, Luíza Sonza. O clipe se passa num hotel e teve cenas gravadas em Cuba. Whindersson protagoniza cenas divertidas, dança sem camisa e anima todos os presentes no 'prédio'. Vale lembrar que esta não é a primeira parceria entre Luan e o youtuber que, há algumas semanas fez uma paródia da música Estaca Zero e o próprio cantor participou da gravação da música - junto com Ivete Sangalo.

O clipe de Luan Santana pode se conferido no seguinte endereço no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=mvWXaz0Gtbo

Beyoncé está grávida de gêmeos

Em uma postagem em seu perfil no Instagram, ontem, a cantora Beyoncé revelou estar grávida de gêmeos. Ela e o marido, o rapper Jay-Z, já são pais da menina Blue Ivy, de 5 anos. "Fomos abençoados em dobro. Nós estamos incrivelmente gratos que nossa família vai crescer e agradecemos vocês por todos os votos", escreveu na legenda do post, que já teve mais de um milhão de curtidas."Essa é uma lição para todas as jovens, fiquem atentas ao que está ao seu redor", disse.

Morre Frank Pellegrino, ator de Família Soprano

O ator Frank Pellegrino, conhecido por seus papéis na série Família Soprano e no filme Os Bons Companheiros, morreu nesta terça-feira (31) aos 72 anos. Além de ator, Pellegrino era conhecido pelo seu restaurante italiano Rao com sede em Nova York e filiais em Las Vegas e Los Angeles. "Frank era da velha guarda, casca grossa, mas tinha um coração de ouro e lutou contra o câncer como se espera de um garoto de rua de East Harlem até que ele não podia lutar mais", escreveu o jornalista Charlie Gasparino em seu perfil no Facebook. De acordo com o site Deadline, Pellegrino batalhava contra câncer no pulmão há um ano. Ele deixa a mulher, Josephine, e dois filhos.

Níver do dia

Shakira

cantora colombiana

40 anos