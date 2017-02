Inter volta ao Beira-Rio com vitória sobre o Brasil-RS

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Nico López fez o que se espera dele. Marcou o primeiro gol do Inter na vitória sobre o Brasil de Pelotas por 2 a 1 nesta quarta-feira (1º) e participou ativamente do jogo. Uma das principais contratações do ano passado, o uruguaio mostrou que pode contemplar a expectativa do time vermelho e foi fundamental na estreia da Primeira Liga.

No primeiro jogo em casa na temporada, o Inter não encontrou tantas dificuldades. Abriu logo 2 a 0. Nico, oportunista, completou um chute a gol e fez o primeiro. Brenner marcou o segundo. Depois, o Brasil ficou com um a menos após a expulsão de Eduardo Martini, Seijas fez pênalti e o time rubro-negro descontou, mas nada que chegasse a ameaçar o comando colorado. Com três pontos, o Internacional é vice-líder do Grupo 1 da Primeira Liga.

O Fluminense aparece em primeiro, com 3 pontos e três gols marcados. O Inter soma também três, mas marcou dois. O Criciúma é terceiro e o Brasil de Pelotas completa a chave. No fim de semana, ambos os times voltam a campo pelo Gauchão. O Inter encara o Novo Hamburgo e o Brasil de Pelotas joga contra o Cruzeiro-RS.

INTERNACIONAL Danilo Fernandes; Junio, Paulão, Klaus e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo (Charles), Seijas (Aylon) e Andrigo; Nico López e Brenner (Roberson). T.: Antonio Carlos Zago

BRASIL DE PELOTAS Eduardo Martini; Eder Sciola, Camilo, Evaldo (Aloísio) e Marlon; Leandro Leite, João Afonso, Nem e Juninho; Rennan Oliveira (Carlos Eduardo) e Bruno Lopes (Marcinho). T.: Rogério Zimmermann

Gols: Nico López, aos 10min, Brenner, aos 17min, e Bruno Lopes, aos 24 minutos do 1º tempo

Cartões amarelos: Eduardo Martini, Nem e Leandro Leite (B); Seijas, Nico López e Aylon (I)

Cartões vermelhos: Eduardo Martini (B)

Público: 11.227 presentes

Renda: R$ 152.110,00

Árbitro: Celio Amorim (SC)