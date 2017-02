Alerta: chuva contínua satura o solo

O fim de semana deve ter chuva em todas as regiões do Paraná. A instabilidade deve vir em pancadas e acompanhadas de raios. O maior risco está naquelas áreas que já sofrem com chuvas contínuas desde janeiro. Com a saturação do solo pela água da chuva, o risco de alagamentos aumenta. O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) chama a atenção para estas localidades, como o Litoral, onde o mês de janeiro teve chuva de mais de 500 milímetros.

Em Curitiba, chove todos os dias do fim de semana, mas em pontos isolados. As temperaturas que vinham amenas nos últimos dias, começam a subir a partir da tarde de hoje. Na próxima semana os termômetros devem marcar 30ºC.