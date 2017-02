No verão, procura cresce 137%

A procura por repelentes cresceu 137% na primeira quinzena de janeiro de 2017, comparado ao mês anterior, dezembro de 2016. Em novembro, também houve aumento: as buscas por esse item já apresentavam crescimento de 101%, quando comparado ao mês de outubro.

No último mês de 2016, a procura ainda aumentava, mas em ritmo menos acelerado, com uma alta de 11%. O levantamento é do Zoom, site e aplicativo comparador de preços e produtos.

No Zoom, o portfólio de repelentes também foi ampliado. Nas primeiras semanas de janeiro desse ano, a quantidade de ofertas do item já cresceu 153%. “Já identificamos outras variações expressivas nesses produtos.

No fim de 2015 e início de 2016, por exemplo, o aumento era de 680%. Essa foi a época em que os brasileiros ficaram mais assustados com o surto de Zika vírus”, comenta Thiago Flores, diretor executivo do Zoom. Confira o comparativo do Zoom (www.zoom.com.br).