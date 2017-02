Passivo herdado prejudica o sistema

SAIBA MAIS Prefeitura rebate boatos e diz que hospital não fecha

A nova gestão recebeu a Secretaria de Saúde com um passivo muito grande da gestão anterior. Desde maio os repasses para o pagamento do instituto que administram o hospital estavam sendo feitos com atraso e de outubro a dezembro não tinham sido pagos. Outro problema é que no ano passado não foi feita previsão orçamentária suficiente para que a dívida fosse liquidada nesse ano e o serviço fosse mantido nos mesmos moldes.

Na tentativa de resolver a situação, a nova administração municipal chamou os representantes do INDSH para buscar uma solução e resolver o impasse. Na tratativa, além de questões financeiras, foram citadas também a necessidade de manter um serviço com qualidade e do cumprimento integral das demandas contratadas.