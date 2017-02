Prefeitura rebate boatos e diz que hospital não fecha

Hospital Municipal: proposta de gestão compartilhada (foto: Carlos Poly/SMCS)

A Secretaria Municipal de Saúde de Araucária esclarece a população sobre os boatos que estão circulando na cidade sobre um possível fechamento do Hospital Municipal de Araucária (HMA). Em reunião na terça-feira, na sede do Conselho Municipal de Saúde (Comusar), o secretário Municipal de Saúde Carlos Alberto de Andrade e o procurador-geral do município, Simon Gustavo Caldas de Quadros, falaram sobre questões importantes referentes à rede de saúde municipal.

Em primeiro lugar, foi garantido que o HMA não será fechado. Outra questão é que a Prefeitura propôs ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), que a partir de fevereiro haja a gestão compartilhada do Hospital, com o intuito de gerenciar melhor a capacidade de atendimentos realizados. Na mesma linha a Prefeitura espera a resposta do instituto sobre uma possível adaptação do plano de trabalho para o HMA, de maneira que a cidade consiga atender o maior número de demandas de atendimento e que isso esteja compatível com o orçamento disponível do município.

"A rede de saúde está sendo formatada para os usuários do SUS: com transparência, compromisso e comprometimento de todos. A Secretaria Municipal de Saúde está de portas abertas para tirar dúvidas. Temos que tratar o assunto com responsabilidade”, comentou o secretário, que ressaltou que as alternativas estudadas para o município serão amplamente divulgadas.

Todas as decisões serão embasadas em critérios técnicos, jurídicos e financeiros. De acordo com a SMSA, as alterações previstas deverão gerar um resultado positivo para a população em um curto espaço de tempo. A população não deve se preocupar porque não ficará desassistida e todas as mudanças que estão sendo estudadas são para melhorar o atendimento e facilitar o acesso dos usuários aos serviços.