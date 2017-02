Casa Branca reativa canal oficial em espanhol na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa Branca retomou a conta em espanhol no microblog Twitter, cuja última publicação havia sido feita pelo governo do democrata Barack Obama, dias antes da posse do republicano Donald Trump. A primeira postagem no canal oficial ocorreu na noite de terça-feira (31). "Oi! Bem-vindos ao @LaCasaBlanca! Siga-nos para continuar a par das últimas notícias sobre @POTUS Trump e sua administração!" As publicações seguintes faziam referência à indicação do novo juiz da Suprema Corte, Neil Gorsuch, incluindo fotos. "Promessa feita, promessa cumprida. Trump nomeou um juiz que defenderá a Constituição!" A atualização acontece 11 dias depois da posse do republicano. A falta de postagens nas redes sociais e a retirada do ar da página em espanhol da Casa Branca provocaram críticas da comunidade latina nos Estados Unidos. Na ocasião, opositores acusaram o presidente de não querer usar o espanhol, baseado em uma crítica de Trump a Jeb Bush nas primárias republicanas, em que falou a língua latina: "Você deve dar o exemplo e falar inglês." Também foram mencionadas os insultos a mexicanos -chamou-os de "estupradores e criminosos" e "bad hombres" e a construção do muro na fronteira com o México como exemplo de sua crítica à comunidade latina. Em entrevista coletiva em 21 de janeiro, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse, no entanto, que as páginas e os perfis voltariam em breve. Segundo a Real Academia Espanhola, os EUA têm 50 milhões de falantes de espanhol, a segunda maior comunidade da língua no mundo depois do México.