Ataque pifa de novo e Coritiba fica no zero com o Cascavel

Carpegiani, técnico do Coritiba: (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O Coritiba voltou a tropeçar no Campeonato Paranaense 2017. Na noite desta quarta-feira (1), o time não passou de um empate sem gols com o Cascavel, no Oeste do Paraná. A partida era válida pela 2ª rodada da competição.

O time do técnico Paulo Cesar Carpegiani, apesar de ter jogado novamente com três atacantes — Kleber, Henrique Almeida e o colombiano Filigrana — , ainda não marcou gol neste ano. Na primeira rodada, havia levado 1 a 0 do Cianorte.

Com o resultado desta quarta-feira, o Coritiba tem apenas 1 ponto em duas rodadas. Está em 9º lugar, à frente apenas de PSTC, Cascavel e Foz graças ao saldo de gols. Ao menos, o Coritiba manteve um tabu. Não perde em Cascavel há 24 anos.

PRÓXIMO JOGO

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Paraná Clube, no domingo (5). Será o primeiro jogo dos coxas-brancas no Couto Pereira no Estadual. Será, também, a primeira partida do Paraná fora da Vila Capanema neste ano. A princípio, o jogo está marcado para as 20 horas, mas há uma possibilidade de a partida ser realizada às 17 horas. A confirmação deve ser feita nesta quinta-feira (2).

PRIMEIRO TEMPO

O Coritiba começou a partida com o meia Thiago Lopes na lateral-direita e três atacantes: Henrique Almeida, Filigrana e Kleber. Nos primeiros 15 minutos, o time da capital sofreu pressão do adversário, mas conseguiu se segurar.

Depois disso, os coxas-brancas tiveram duas chances de abrir o placar, a partir de jogadas de Henrique Almeida, mas Kleber perdeu uma delas (aos 18 minutos) e a zaga salvou a outra (aos 20). A partir daí, os times ficaram sem criar chances relevantes até o fim da etapa. “Eles estão matando as jogadas, fazendo faltas. Temos que ter mais movimentação”, falou Kleber, ao fim da primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

O Coritiba voltou com a mesma escalação na etapa final e levou sufoco nos primeiros minutos. Wilson fez uma boa defesa, aos 6 minutos, e o time escapou de ter um pênalti contra si aos 10 minutos. Aos 13, Carpegiani trocou o atacante Filigrana por Iago, na tentativa de dar mais velocidade ao ataque.

Assim como no primeiro tempo, o Coritiba só foi aparecer no jogo depois dos 15 minutos. Aos 18, Kleber criou a primeira chance de relativo perigo, mas acabou chutando por cima. Contudo, o time finalizava pouco e esbarrava muito na marcação adversária. E o Cascavel, por sua vez, ameaçava bastante.

Carpegiani tentou dar mais gás ao time aos 33 minutos. Colocou o lateral de ofício Rodrigo Ramos no lugar de Thiago Lopes, que atuava improvisado por ali. Em seguida, Ruy deu lugar a Leo Santos, meia contratado neste ano. Mesmo assim, o time da capital criou pouco e finalizou pouco. O Cascavel teve mais chances, mas não as aproveitou. O jogo terminou sem gols.

CASCAVEL 0 x 0 CORITIBA

Darci; Raulen (Iago Medeiros), Vitor Carvalho, João Paulo e Henrique; Jeferson, Sorbara, Leonardy (Elivelton) e Vit; Hyago Ferrari (Felipe Fumaça) e Wesley. Técnico: Karmino Colombini.

Coritiba: Wilson; Thiago Lopes, Werley, Juninho e Carlinhos; Edinho, Alan Santos e Ruy; Henrique Almeida, Filigrana (Iago) e Kleber. Técnico: Carpegiani

Cartões amarelos: Wesley, Jeferson, Vitor Carvalho, Sorbara, Thiago Lopes, Alan Santos

Árbitro: Adriano Milczvski

Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, quarta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

4 – Contra-ataque do Cascavel. Wesley recebe lançamento, mas Wilson sai da área e corta de cabeça

6 – Wesley sofre falta perto da área. Henrique bate por cima do gol

9 - Henrique chuta e a bola bate em Thiago Lopes. Os jogadores do Cascavel reclamam de toque de mão do defensor coxa-branca. O árbitro marca apenas escanteio

15 – Leonardy arremata de longe e Wilson defende

18 - Henrique Almeida recebe, entra na área, dribla o goleiro e perde ângulo para finalizar. Ele rola para Kleber, de frente para o gol. Ele finaliza e o goleiro defende

20 - Thiago Lopes recebe e bate para a área. Henrique Almeida finaliza e a zaga salva

34 – Ruy cobra falta e manda para fora

36 – Após cruzamento para a área, a zaga coxa-branca afasta mal. Wesley fica com possiblidade de finalizar, mas erra

39 – Filigrana recebe na meia-lua, gira e arremata, mas manda por cima

SEGUNDO TEMPO

2 – Hyago cobra escanteio. João Paulo cabeceia com perigo, mas para fora

6 – Após cruzamento, Wesley finaliza com perigo. Wilson se recupera e faz boa defesa

7 – Vit cruza e Leonardy desvia de cabeça. A bola assusta Wilson e sai

8 – Henrique Almeida entra na área e bate cruzado. A bola desvia na zaga e leva perigo, mas sai

10 – Após cruzamento, a bola bate na mão de Werley, dentro da área. O árbitro marca apenas escanteio

11 – Hyago cobra escanteio. João Paulo cabeceia com perigo, mas para fora

18 – Kleber tabela com Ruy, recebe na área e bate cruzado, por cima do gol

19 - Juninho aproveita sobra da defesa do Cascavel e chuta de fora da área. Darci defende

27 – Felipe Fumaça conduz a bola, arremata e manda por cima do gol

28 – Wesley recebe na área e bate a gol. A bola explode em Werley e na volta o atacante do Cascavel finaliza para fora

35 – João Paulo cobra falta, acerta a barreira e chuta a sobra para fora

36 – Wesley serve Felipe Fumaça, que manda para fora

38 - Kleber tenta a jogada pela ponta e rola para trás. A defesa do Cascavel afasta

47 – Felipe Fumaça chuta de longe. A bola sobe cai e vai por cima do gol