Região do entorno do aquário será remodelada

Paranguá estão previstas para começar neste mês. Na terça-feira, o prefeito Marcelo Roque recebeu em seu gabinete os responsável pelas obras. A construção será realizada com recursos estaduais. “Serão quase R$ 10 milhões para revitalizar a área. Teremos um novo mercado de peixe, uma estação náutica com trapiche. Tudo isso para atender melhor quem visita o nosso município”, disse Roque.

O governador Beto Richa deve estar em Paranaguá para assinar a ordem de serviço em data a ser marcada. A Praça 29 de Julho, que fica ao lado do Aquário, será remodelada. Todo o calçamento será substituído por paver (blocos de concreto), com rampas de acesso para as pessoas com dificuldades de locomoção e uma nova iluminação será instalada na praça e perto do trapiche. Outra melhoria é a implantação de uma nova rede de drenagem para acabar com pontos de alagamentos, nos dias de chuvas fortes.

Com estas obras, o Governo do Paraná vai melhorar as condições no entorno do Aquário Marinho de Paranaguá, que foi construído em função de uma doação da empresa Catallini Terminais Marítimos, como forma de conversão de multa após um acidente ambiental.