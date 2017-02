Festa da Uva acontece nos dias 10 a 12 de fevereiro

A tradicional Festa da Uva de Santa felicidade chega a 59ª edição neste ano. A festa acontece de 10 a 12 de fevereiro, no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade. Entre as atrações estão os pratos típicos preparados pela comunidade, apresentações folclóricas diversas. A festa também terá show de música sertaneja.

Ontem, organizadores da festa levaram o convite para a festa ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca. O prefeito afirmou que pretende facilitar a realização das festas tradicionais comunitárias. “As festas populares não podem passar por tanta burocracia para serem feitas. É preciso diferenciar eventos comerciais das festas comunitárias, que são importantes para o calendário cultural de Curitiba”, disse Greca.

O prefeito também recebeu o convite da Paróquia de São José e Santa Felicidade para a missa em louvor a São Brás, amanhã.

A Festa da Uva será aberta no dia 10, uma sexta-feira, às 18 horas. A abertura oficial, às 20 horas, terá a distribuição gratuita da macarronada feita pelo Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro de Santa Felicidade, ao som de canções italianas do grupo musical "I Veneti in Brasile".