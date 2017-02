Curitiba vai limpar um calçadão por semana

Vista aérea da Rua XV depois da limpeza de terça: ambiente mais limpo agradou quem circula pela região (foto: Joel Rocha/SMCS)

Os calçadões de Curitiba passarão por limpeza, assim como a realizada na Rua XV de Novembro, entre a noite de terça-feira e a madrugada de ontem. “Toda semana, um calçadão será lavado. Estamos começando com a Rua XV e a ação segue na Barão do Rio Branco, na Comendador Araújo e na Jesuíno Marcondes”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Sérgio Tocchio, durante a ação na Rua XV. O secretário disse que a Prefeitura iniciou um cronograma de limpeza dos calçadões da cidade.

Tocchio também salientou que os equipamentos que compõem os calçadões estão sendo recuperados. “Estamos substituindo floreiras, trocando luminárias, podando árvores e, depois da limpeza, vamos restaurar o piso. É um trabalho que se estende por toda a cidade”, completou.

A ação na Rua XV começou em frente ao prédio da Associação Comercial do Paraná (ACP), às 22 horas, e seguiu pela madrugada até a Praça Osório. O prefeito Rafael Greca salientou que a limpeza da cidade é prioridade de sua administração. “Em um País onde ocorre dengue, febre amarela, chikungunya e outras doenças temos que priorizar ações que garantam aos cidadãos qualidade de vida”, reforçou.

A ação comandada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente reuniu 25 funcionários, que usaram uma motovarredeira, 30 vassouras, dez regadores com água reutilizada e 200 litros de sabão desengordurante neutro.

Durante a limpeza do calçadão, a equipe da FAS realizou um trabalho de abordagem com as pessoas em situação de rua convidando-as a aderir ao trabalho social da fundação.

Reação — “A sujeira estava incrustada, diversas vezes tivemos que lavar a frente da loja para diminuir o cheiro ruim. É bom saber da lavagem, que continue assim”, disse Ana Paula da Silva, gerente de uma loja na Rua XV.