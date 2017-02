Emplacamentos novos têm queda em janeiro

O mercado de veículos novos decepcionou mais uma vez e terminou janeiro com queda de 5,18% em relação a igual mês do ano passado, informou ontem a Fenabrave, associação que representa as concessionárias. Foram 147.229 unidades vendidas no primeiro mês de 2017, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, o menor volume para meses de janeiro desde 2006.

O resultado representa uma frustração para as montadoras. No último dia 17, o presidente da Anfavea, Antonio Megale, havia dito que estava esperando que janeiro de 2017 "fosse um pouco melhor" do que janeiro de 2016. O setor coleciona 25 meses seguidos sem crescimento nas vendas na comparação interanual (o resultado do mês de um ano contra igual mês do ano anterior).

O dado torna-se ainda mais decepcionante quando se observa que janeiro de 2017 teve dois dias úteis a mais do que janeiro de 2016, e mesmo assim houve retração nas vendas.