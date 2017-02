Paranaguá recebe R$ 394 milhões

O ministro dos Transportes, Maurício Quintella e o governador Beto Richa, assinam, hoje, às 10 horas, em Paranaguá, a ordem de serviço para dragagem de aprofundamento do Porto de Paranaguá. A execução da obra compreende o aprofundamento do canal de acesso aquaviário, bacia de evolução e berço público do Porto e terá um investimento de R$ 394 milhões.

Atualmente, Paranaguá recebe diariamente 30 navios de, no máximo, 12,6 metros de calado. Com o aumento da profundidade, o canal externo passará dos atuais 15 metros para 16 metros. Já o canal interno saltará de 14 para 15 metros.

Entre os portos brasileiros, o Porto de Paranaguá é o 1º em exportação de soja, farelo de soja e óleo vegetal, é o 2º em exportação de açúcar, milho, algodão, papel (bobina), álcool e veículos; e o 3º em exportação de congelados, soja e madeira. A assinatura da ordem de serviço para início das obras da dragagem de aprofundamento do Porto de Paranaguá acontece no Auditório Emir Roth.