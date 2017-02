LSD e ecstasy (foto: Divulgação/PC)

Um estudante de direito, de 23 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso na terça-feira, no bairro Água Verde, em Curitiba. Com ele a equipe policial apreendeu milhares de pontos de LSD e ecstasy, além de um quilo de maconha. O trabalho foi realizado pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc). Durante as investigações que duraram pouco mais de três meses, o suspeito foi apontado como grande distribuidor de drogas sintéticas, principalmente, para pessoas de classe média alta na Capital. O rapaz foi preso em flagrante no momento em que entrega drogas para outro universitário e para um personal trainer. Com ele a Polícia localizou uma porção de maconha e alguns pontos de LSD.